بث مباشر.. إعلان نتائج النقل وتفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية

تقدم الوطن بث مباشر للمؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس للإدارة المركزية للامتحانات.

وأعلن الأزهر أن المؤتمر الصحفي سيتم بثه مباشرة عبر صفحة الأزهر الرسمية على «فيسبوك»، ويمكن للصحفيين طرح أسئلتهم عبر البث المباشر، حيث يعقد المؤتمر الصحفي لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، والتدابير الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

كما يعلن الأزهر خلال المؤتمر الصحفي نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح.