رئيس نويبع يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فور تسلمه مهام وظيفته الجديدة، جولة تفقدية بالمدينة، لمتابعة اللجان التي جرى تخصيصها لامتحانات الثانوية العامة، والاستراحة الخاصة بالملاحظين والكنترول.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اعتمد حركة تعيينات جديدة منذ أيام عدة، تضمنت ترقية اللواء نادر حنفي محمود عشماوي سكرتير عام جنوب سيناء إلى درجة وكيل وزارة، وتعيين اللواء مجدي محمد عبده الوصيف، سكرتير عام مساعد بجنوب سيناء، واللواء وليد السيد أحمد المعداوي مصطفى، رئيسًا لمدينة دهب، واللواء محمد منصور محمود شعير، رئيسًا لمدينة نويبع.