إجراء تحاليل فيروس كورونا لأعضاء شعبة الصيدليات بأسعار مخفضة في دمياط

عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بدمياط، برئاسة الدكتور سامح المسلماني، اجتماعًا طارئًا لمناقشة عدد من القضايا.

وتطرقت المناقشات إلى الحملات التي تُشن على الصيدليات، وكذلك إلى تعاقد الشعبة مع معمل لتوفير التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس كورونا بسعر مخفض، إضافة التعاقد مع شركة لتوفير خدمة توصيل المنازل لجميع الصيدليات، علاوة التعاقد أيضًا مع بنك التعمير والإسكان لتوفير تقسيط السلع المعمرة والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

وقرر مجلس إدارة الشعبة تشكيل وفد لزيارة رئيس مباحث التموين، للاتفاق على الشكل المطلوب للفاتورة، وأعداد بيان توجيهي للصيادلة.

واتفق المجلس على تعاقد الشعبة مع معمل "ميترا" لإجراء تحاليل فيروس كورونا بمبلغ 200 جنيه فقط بدلًا من 550 جنيهًا، و تشمل" cbc . ESR . CRP ALT . AST .Ferriti".

وأسفر الاجتماع عن التعاقد مع شركة لنقل لتوصيل الخدمة للمنازل، على أن يكون أول 3 كيلو بسعر 8 جنيهات، وكل نصف كيلو زيادة بجنيه، وأن يكون الحساب بالمسافة وليس بعدد الـ"أوردرات" في نفس التوصيلة.

وسيبدأ حساب المسافة من وقت خروج من الصيدلية، وسيكون ذلك من خلال تطبيق يحدد مكان "الطيار" للصيادلة.

كما اتفق المجتمعون على التعاقد مع بنك التعمير والإسكان لتقسيط السلع المعمرة بدون فوائد، وذلك من خلال كارت مشتريات وتطبيق، مع الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 20 سنة بفائدة 8% لأي محل أو شقة لا يتجاوز سعرهم مليوني و250 ألف جنيه.