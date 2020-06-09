98.7 % نسبة نجاح طلاب الإعدادية الأزهرية والابتدائية 99.5%

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنَّ نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 99.5%، وفي الإعدادية 98.7%، مهنئا الطلاب والعاملين على تلك المنظومة الجديدة عليها والتي تمت بنجاح، مبينا أنه سيتم إعلان النتائج بعد قليل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وأوضح "عباس"، خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة النجاح في بعض الصفوف بلغت 100%، وبلغت أدناها 97.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في رياض الأطفال 100%، مرحلة النقل الابتدائي نسبة النجاح 99.5%، النقل الإعدادي 98%، والنقل الثانوي 97.9% والإجمالي العام للنجاح في سنوات النقل 99%.