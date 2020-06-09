نسبة نجاح مراحل النقل بالتعليم الأزهري 99.01%
01:32 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أنّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020، وهي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.
وأوضح أنّ نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).
كما استعرض نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحا أنّ نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائي 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092% وبإجمالي عام قدره 99.01% لمراحل النقل بالتعليم الأزهري.