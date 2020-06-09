نسبة نجاح مراحل النقل بالتعليم الأزهري 99.01%

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أنّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020، وهي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وأوضح أنّ نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

كما استعرض نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحا أنّ نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائي 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092% وبإجمالي عام قدره 99.01% لمراحل النقل بالتعليم الأزهري.