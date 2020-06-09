وكيل الأزهر: أسئلة الثانوية الأزهرية من المقرر.. وبعيدة عن الألغاز

أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أن هناك تعليمات لواضعي أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية بعدم تجاوز المقرر وقت توقف الداراسة في 15 مارس الماضي.

وأضاف "عباس"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر الشريف، أنه تم التنبيه أيضًا بالابتعاد عن الاسئلة المشتملة على الغاز والتي بها صعوبات تزيد من توتر الطلبة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة أسئلة الامتحانات من أساتذة الجامعة كلًا في تخصصه وحتى لا يتجاوز الامتحان هذه التعليمات وحتى لا يحتاج لوقت أكثر من الزمن المحدد.

تخصيص أكثر من مبنى للجنة النظام والمراقبة لتقليل الأعداد داخل الحجرات

وأوضح وكيل الأزهر، أنه سيتم هذا العام تصحيح كل مادة على حدا اول بأول لن نتتظر ككل عام انتهاء الامتحان وبمجرد انتهاء المادة سيبدأ التصحيح، مشيرًا إلى أنه سيتم مضاعفة أعداد مراكز التصحيح ولن يكون هناك تزاحم أو هناك خوف على المصححين وتوفير كل الاحترازات الوقائية لحمايتهم جميعا.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه بخصوص لجان النظام والمراقبة سيتم تخصيص أكثر من مبنى للجنة النظام والمراقبة لتقليل الأعداد داخل الحجرات وتوفير المعدات والمطهرات وتوفير الإجراءات الاحترازية، مطالبًا الطلاب والموظفين بالالتزام بالتعليمات والابتعاد عن المحظورات ليتوفر المناخ التربوي المناسب.