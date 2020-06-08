الصين: تطوير لقاح ضد كورونا ليس معركة بين الصين والولايات المتحدة

قالت الخارجية الصينية إن تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد هو ليس معركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل هي معركة بين البشرية والفيروس.

وتابعت المتحدثه باسم الخارجية الصينية، اليوم، "بغض النظر عن أي دولة ستكون الأولى في إنهاء البحث وتطوير اللقاح وبدء استخدامه، سيكون هذا مساهمة كبيرة في نضال البشرية ضد الوباء"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وطالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، المسؤولين الأمريكيين بتقديم الأدلة التي يزعمون أنهم يمتلكونها حول محاول الصين عرقلة أو تخريب تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الدول الغربية.

وكان السيناتور الجمهوري ريك سكوت، قد صرح في مقابلة مع قناة "بي بي سي" أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أدلة على محاولات الصين عرقلة الدول الغربية إنشاء لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.