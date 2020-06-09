الأوقاف في 6 سنوات.. مليار و630 مليون جنيه في مجال البر والخدمة

منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقاليد الوزارة الأكثر ثراء في مصر، عمل على ضخ أموال البر في مكانها مساهمة للمجتمع ونهوضه.

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وخلال الست سنوات الأولى في حكمه استطاعت الأوقاف ضخ مليار وستمائة وثلاثون مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

فبلغ إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وخلافه نحو مليار و329 مليون جنيه "1,328,699,718 جنيه"، وبلغ إجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي 355 مليون جنيه، وإجمالي ما تم صرفه وتخصيصه 1,683,699,718 جنيه.

وحققت الإعانات النقدية والمساعدات العينية وبشروط الواقفين 716 مليون و491 ألف و685 جنيها، فيما بلغت القروض الحسنة 244 مليون جنيه، كما بلغ حصيلة مشروع صكوك الأضاحي 250 مليون و701 ألف و33 جنيها، وبلغت كميات اللحوم التي تم توزيعها 2771 طنا.

وشملت أعمال البر وخدمة المجتمع كلا من:

1- صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- تم صرف 50 مليون جنيه لحساب صندوق الوقف التعليمي.

3- تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة، ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

4- تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

5- تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" للإبصار.

6- تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

7- تم صرف 24,729,440 جنيه في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

8- تم صرف 16,300,000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

9- تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

10- تم صرف 103,568,667 للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

11- تم شراء سلع غذائية بقيمة 29,600,000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين "سكر + أرز" وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

12- تم صرف 5,280,000 جنيه في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

13- تم شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7,843,200 وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

14- تم شراء 57,868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5,424,264 جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

15- تم صرف 8,151,552 جنيه في علاج مرضى الأورام.

16- تم شراء 3000 سجادة بقيمة 1,238,853 جنيه، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

17- تم صرف 10 ملايين جنيه لصندوق تأمين العاملين.

18- تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

19- تم صرف 12,652,354 لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

20- تم صرف 6,459,295 لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

21- تم صرف 114,494,060 لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

22- تم صرف 750 ألف جنيه دعم نقابة القراء.

23- تم صرف 12,507,000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

24- تم صرف أكثر من 105 ملايين جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

25- تم تخصيص 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف 25 مليون جنيه منها كدفعة أولى تم تخصيص 200 مليون جنيه مبادرة "حياة كريمة"، وتم صرف 20 مليون جنيه منها كدفعة أولى.