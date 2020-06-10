حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة وتدفعك لتوطيد علاقتك بالكثيرين وقد تحقق أرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يكون الحب والصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للتأثير في الجنس الآخر أو لعرض آرائك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا قراراتك وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إصلاح علاقتك بالأصحاب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة الشمس والمريخ وتراجع عدة كواكب، تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ اليوم في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لخطواتك المهنية، وركّز على مراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

حاول أن تبرز ما لديك من أفكار بهدوء ولباقة لتجد التقدير الذي تتمناه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

لديك ثقة بالنفس وروح تحدي وتعرف كيف تفرض سيطرتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتبع حدسك وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.