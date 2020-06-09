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حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتصف مولود برج الحوت بالرقة والحنان، وقلبه الذي يحمل في داخله ملامح الطفولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت، لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عابد فهد، ويوافق تاريخ ميلاده 21 فبراير.