التموين: تخفيض الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج ووجود مخزون استراتيجي

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إنه في ظل الأزمات التي يشهدها العالم كله في توفير السلع، خفضت مصر الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج ووجود مخزون استراتيجي من السلع، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مشكلة في توافر المطهرات حاليا، منوهًا بأن الأزمة في بداية الجائحة كانت نتيجة تكالب المواطنين عليها.

وأضاف خلال اتصال عبر "الفيديوكونفراس"، ببرنامج "صباحك مصري"، المداع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتجاوز أي مشكلة، معقبا: "بندور على مستوردين للسكر".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع أجهزة الدولة لتوفير جميع السلع للمواطنين، وأن أزمة كورونا غير مسبوقة في العالم أجمع، وكان هناك متابعة لحظية من القيادة السياسية لإدارة الأزمة.

وأكد على أن التعامل مع أزمة كورونا بحرفية دليل على قوة مؤسسات الدولة وتناغمها في العمل، مشددا على أن الجهاز الرقابي كان على مستوى المسؤولية في إدارة أزمة كورونا، لافتا بأن سرعة تطبيق القانون على المخالفين من أصحاب السوبر ماركت ساهم في ضبط السوق.