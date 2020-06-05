"تجارية الإسماعيلية" تشيد بحظر استيراد السكر: سنكتفي ذاتيا

أشاد المهندس أحمد عثمان عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، بقرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الهدف الأهم الآن في ظل فيروس كورونا هو الحفاظ على الصناعة الوطنية، لا سيما بعد تقلب أسعار السكر العالمية الناتج عن هبوط أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عثمان، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتجنب الأضرار التي تؤثر على الصناعات الوطنية.

وأشار رئيس غرفة الإسماعيلية، إلى أن حجم استهلاك السكر في مصر يتراوح بين 3 و3.2 مليون طن، لافتا إلى أنه بفضل الإنتاج ستصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السكر.