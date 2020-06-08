"القومية للسكر" تدرب ألف طبيب على مستجدات علاج السكر في ظل كورونا

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في اللجنة القومية للسكر، بالتعاون مع إحدى الأكاديميات الطبية الخاصة، برنامج التعليم الطبي المستمر لأطباء السكري بمصر، والذي يشمل تدريب ألف طبيب على أحدث التطورات العالمية في علاج المرض، ومضاعفته، ومواجهة فيروس كورونا المستجد حال إصابة مرضى السكر به.

وأكد الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام للجنة العليا للسكر، أن اللقاءات العلمية والتواصل الدائم مع الأطباء أمر هام للغاية، لتعريفهم بكل ما هو جديد عن مريض السكر؛ فماذا إذا أصيب بكورونا، وما هي الأدوية التي يأخذها، وكيف يتم التعامل معه، وكيف نحمي مريض السكر من كورونا، ومن مضاعفاته على الأوعية الدموية والقلب، والكلي والضغط، والحوامل، والأطفال وكبار السن.

وأضاف "الحفناوي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هدف "اللجنة العليا" هو تقديم خدمة ممتازة لمرضى السكر، حتى لا يكون مريض كورونا فقط من يعالج، ولكن مرضى الأمراض المزمنة أيضاً.

وأوضح الأمين العام لـ"العليا للسكر"، أن "تظبيط السكر" للمريض على مدار الـ24 ساعة سيجعل مناعته تزيد، ليكون جسمه أكثر قوة، وقدرة على التعامل مع كورونا إذا أصيب جسمه به، ليتمكن من التغلب عليه.

من جانبه أكد الدكتور عباس عرابي، أستاذ ورئيس قسم الغدد الصماء والسكر، وعضو اللجنة القومية للسكر، أهمية انعقاد التدريب في الوقت الذي ينبغي ألا نهمل مرضى الأمراض المزمنة مثل مرض السكر فيه، خصوصاً أن مرضى الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر هم أكثر الفئات خطورة لدى إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد، وأغلب الوفيات تكون من تلك الفئة.

وأضاف "عرابي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التدريب يستهدف قرابة ألف طبيب من أطباء السكر بمختلف الجامعات المصرية والمستشفيات العامة والخاصة، في إطار الحرص على التواصل المستمر بين كبار أساتذة السكر وشباب الأطباء، ولنقل كل ما هو جديد لهم في مجال المرض، موضحاً أن التدريب يتم بالكامل عبر وسائل الاتصال الحديثة في إطار الحرص على التطبيق الكامل لقواعد "التباعد الاجتماعي" حالياً، ويتم تنظيمها عادة في توقيتات حظر حركة انتقال المواطنين، لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطباء.

وأوضح عضو اللجنة القومية للسكر، أن الأطباء المتدربين يشاركون في لقاءات علمية على مدار 10 أيام منفصلة، تتضمن موجزاً عن تطورات كورونا، وعلاقته بمرض السكري في جانب منها، بالإضافة لشرح وحديث تفصيلي عن مستجدات علاج مرض السكر ومضاعفاته عالمياً.