"هل جراحات السمنة تعالج السكر؟".. إيناس شلتوت تجيب

تحدثت دكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بطب القاهرة، عن إمكانية إجراء جراحات السمنة، للشفاء من مرض السكري، دون تناول الأدوية.

وقالت "شلتوت"، خلال حوارها عبر خاصية "زوم" مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب": "هناك نوعان من الأشخاص، الأول وزنه طبيعي أو أقل من ذلك، والآخر مصاب بالسمنة أو وزنه زائد، وبالنسبة للأشخاص التي تكون أوزانها أقل من الطبيعي يكون أغلبهم مصابا بمرض السكري من النوع الأول، وبالتالي فإن جراحات السمنة مرفوضة تماما، لأنهم إذا خسروا وزنهم فسيتعرضون لمشكلات صحية كثيرة".

وأضافت: "بالنسبة للأشخاص التي تكون أوزانهم زائدة، فإن هناك شروطا لكي نقول إن هذه الجراحات مفيدة لهم، أولًا أن يكون مصابا بسمنة بدرجة معامل كتلة الجسم أكبر من 35 أو 40، ولو كان أكثر من 40 يجب أن يجري جراحة حتى لو لم يكن مصابًا، لأنه لن يستطيع أن يعيش حياته بشكل سليم، حيث سيعاني من مشكلات جمة، وعلاج السكر سيفيده ويفضل أن يكون سكر خلال آخر 5 سنين".

وتابعت: "يقال إن من يستفيد من هذه العملية يكون الشخص الذي معامل كتلة جسمه أكبر من 35، شرط ألا يكون مصابا بالسكر منذ فترة تزيد عن 5 سنوات".

وأشارت، إلى أن العمليات الجراحية لها آثار جانبية، ومن ثم يجب على المرضى أن يكونوا جربوا التخسيس بوسائل أخرى مثل الرياضة وبعض الأدوية، وأن يكونوا فشلوا فيها تماما.

وواصلت: "لازم يتخيلوا فترة ما بعد العملية، بعض المرضى بيتخيلوا إن كل حاجة هتبقى كويسة، لأ، بعدها هيكون في مضاعفات، في مضاعفات أثناء العملية، وفي مضاعفات في الفترة الأولى بعد العملية، وفي مضاعفات بعد السنة الأولى للعملية، ومضاعفات بعيدة المدى بعد السنة الأولى، وعشان كده لازم الشخص اللي هيعمل العملية يبقى واعي للمضاعفات دي، وعارف طريقة عيشته عاملة ازاي، وإنه لازم ياكل أكل متعدد بكميات صغيرة مش كبيرة".