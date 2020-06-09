ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في مستشفى الصدر بالإسماعيلية لـ15 حالة

كشف الدكتور محمد خالد مدير مستشفى الصدر للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، عن خروج 8 مصابين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، منهم 5 حالات ستستكمل العلاج بالمنزل و3 تعافوا تماما، بالإضافة إلى خروج 7 حالات أول أمس ليصل إجمالي عدد المتعافين الشفاء إلى 15 شخصا.

وأضاف خالد، أن المستشفى يضم 44 مصابا بفيروس كورونا، منهم 7 حالات بالعناية مركزة.

وكانت وزارة الصحة خصصت مستشفى الصدر بالإسماعيلية، للعزل الصحي بطاقة 60 سريرا، منها 12 سريرا للعناية المركزة، بالإضافة إلى مستشفى الحميات ومستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى الحالات الحرجة بجامعة القناة، ومستشفى جامعة قناة السويس الذي جرى تخصيصه اليوم.