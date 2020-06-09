حصاد دولي للأوقاف في عهد السيسي: 8 مؤتمرات ضد الإرهاب و5 مسابقات للقرآن

عملت وزارة الأوقاف منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم منذ ثلاث سنوات على ضبط الخطاب الدعوي بالداخل والمساهمة في تحقيق الوسطية بالخارج وتحسين مجال العلاقات الخارجية.

وشمل ذلك بحسب بيان للأوقاف كلا من:

1- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بكازاخستان بكلياتها الثلاث: "أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية" على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016م.

2- حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضًا.

3- تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا بتكلفة بلغت مرحلتها الأولى نحو خمسة ملايين جنيه، وجار العمل في المرحلة الثانية من التطوير بمعرفة شركة المقاولون العرب المصرية "فرع تنزانيا".

4- رعاية أكثر من 400 طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنويًّا.

5- إهداء 120 مكتبة علمية من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للدول الإسلامية، خلال الست سنوات الماضية بواقع 20 مكتبة علمية سنويًّا.

6- التوسع في حركة الترجمة في قضايا الفكر الديني الوسطي السمح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي بلغت 92 كتابًا مترجمًا.

7- ترجمة خطبة الجمعة إلى ثماني عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

8- التوسع في النشر الالكتروني بوسائله المختلفة وبثماني عشرة لغة.

9- عقدت وزارة الأوقاف ثمانية مؤتمرات دولية في الفترة من 2014م وحتى 2019م على النحو التالي: "المؤتمر الدولي الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيري والفتوى دون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (مارس 2014م)، والمؤتمر الدولي الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (فبراير 2015م)، والمؤتمر الدولي الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف" (نوفمبر 2015م)، والمؤتمر الدولي السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات، الواقع والمأمول (نقد ذاتي ورؤية موضوعية) " (مايو 2016م)، والمؤتمر الدولي السابع والعشرون "دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (مارس 2017م).

كما نظمت الدولة مؤتمرات: "المؤتمر الدولي الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (يناير 2018م)، والمؤتمر الدولي التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (يناير 2019م)، والمؤتمر الدولي الثلاثون " فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" (سبتمبر 2019م).

وعقدت وزارة الأوقاف خمس مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2015م حتى 2019م على النحو التالي: "المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2015م)، والمسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2016م)، والمسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2017م)، والمسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2018م)، والمسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2019م)، والمسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (فبراير 2020م)".