المالية: الدولة ستتجه لترشيد الإنفاق خلال الموازنة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة ستتجه لترشيد الإنفاق خلال الموازنة الجديدة، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة والعالم بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن النفقات غير الضرورية يمكن تأجيلها أو تجميدها أو تخفيضها أو إلغاؤها بشكل تام.

وأضاف خلال حوار في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "MBC مصر2"، أن من المتوقع أن يكون هناك فائض أولي 2% ولكن بعد تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا انخفض الفائض ليصل الى 1.5% تقريبا أو أقل.

وأشار إلى أن العجز الكلي للدولة كان مقدر بـ 7.2% ووصل الى 7.9% بعد تآثر الاقتصاد بكورونا، وانخفاض الناتج المحلي في حد ذاته يؤثر على كل التوقعات والارقام الخاصة بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن المواطن كل ما يحتاجه من الدولة يتم توافره بشكل كبير دون تحميله اي اعباء.