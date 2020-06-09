المالية تسقط الضريبة العقارية عن سياحة 6 أشهر وتدعم الصحة بـ63 مليارا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن لجنة ادارة أزمة كورونا تأخذ كل القرارات التي تكون فيها مصلحة للمواطن وللدولة واقتصادها، مبينا أن قرار الفتح التدريجي للاقتصاد والأنشطة سيكون في مصلحة المواطنين.

وأضاف معيط، خلال حوار خاص في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "MBC مصر2"، أن الوزارة أصدرت قرارات بشأن تأجيل الإقرارات الضريبية وتقسيطها، وإسقاط الضريبة العقارية في قطاع السياحة للـ6 أشهر المقبلة، كما أن الوزارة أعدت قانونا سيتم إرساله اليوم لمجلس النواب للإعفاء من فوائد وغرامات التأخير.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت 63 مليار جنيه حتى الآن لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات المتضررة بسبب جائحة كورونا، آملا أن يتم افتتاح الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.