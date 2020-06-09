رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنَّ نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2019، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مهنئًا كل الطلاب والعاملين على الامتحانات بنجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.

وأعلن وكيل الأزهر في مؤتمر صحفي، اليوم، بمشيخة الأزهر نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنَّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام بلغت 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52%، وللشهادة الإعدادية 98.70%.

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