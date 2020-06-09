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رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
03:24 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
مؤتمر الأزهر

مؤتمر الأزهر

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنَّ نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2019، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مهنئًا كل الطلاب والعاملين على الامتحانات بنجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.

وأعلن وكيل الأزهر في مؤتمر صحفي، اليوم، بمشيخة الأزهر نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنَّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام بلغت 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52%، وللشهادة الإعدادية 98.70%.

رابط النتيجة

 