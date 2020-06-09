الأزهر: استجبنا لشكاوى الطلاب بشأن إلغاء مادتين في يوم واحد

أكد فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنّه لا يمكن إلغاء الامتحان الشفهي للقرآن الكريم، مشددًا على أنّه وسيلة لتقييم الحفظ والتجويد للطلاب.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مشيخة الأزهر الشريف، أنّه سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية في الامتحان الشفهي، وتقليل عدد الطلاب، وتقرر تغيير نظام تسجيل الامتحان بالصوت والصورة بكاميرا جديدة، حتى لا يتم وضع المايك قريبًا من الطلاب.

وأشار عباس إلى أنّ إجمالي عدد اللجان 635 لجنة على مستوى الجمهورية، وعدد الطلاب بين 60 إلى 300 طالب داخل هذه اللجان، لافتًا إلى أنّه داخل اللجنة الفرعية لن يتجاوز العدد 12 طالبا.

ونفى وكيل الأزهر تقديم أي طالب لاعتذار عن الامتحان حتى الآن، مؤكدًا أنّه من حق الطالب التقدم بعذر وسيتم قبوله على أن يكون الدور الثاني بالدرجة الكاملة، وإن لم يدخل هذا العام وأجل امتحانه للعام المقبل، وسيتم اعتبار هذا العام ليس عام رسوب.

وأعلن عباس الاستجابة لشكاوى وجود أكثر من مادة في يوم امتحان، مشيرًا إلى أنّه بعد متابعة شكاوى الطلاب وجدوا هناك شكوى من وجود مادتين في يوم واحد فقه وميكانيكا للنظام القديم، وفقه وديناميكا للنظام الحديث، لافتًا إلى أنّه بتوجيهات من الإمام الأكبر، جرى تعديل الجدول في كل يوم مادة واحدة وسيكون هناك في الايام الثلاثة الأخيرة تباعد بين المواد والامتحان سيكون يوم ويوم.