محافظ سوهاج يوجه باستغلال ساعات الحظر في أعمال التجميل 

محافظ سوهاج يوجه باستغلال ساعات الحظر في أعمال التجميل
كتب:
خالد الغويط
05:16 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، في أعمال التجميل ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، صيانة كشافات الإنارة بالمدينة، بتقسيم محمد يحيي، حيث تم صيانة 30 كشافا، وبشارع النيابة الإدارية، وشارع محمد الأمير وتم صيانة 35 كشاف إنارة.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أعمال إنشاء سور لتجهيز حديقة عامة بالمدينة بالجهود الذاتية .
وفي حي غرب سوهاج تمت أعمال الصيانة الشاملة للاضاءه بفرعيات القيسارية والغياتية وتغير ما لزم من الإضاءة بتركيب كشافات ليد جديدة موفرة للطاقة.
واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أعمال الصيانة لكشافات الإنارة بنجع مباراة بالحما " الجزيرة الوسطانية"، ومتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بحارة فهمي حسين، وتطوير تمثال الشهيد عبد المنعم رياض، وتطوير النفق، وحديقة الفردوس، وشارع أحمد عرابي، وتركيب البلدورات، واستكمال تركيب لمبات الإنارة بطريق صعلوك بمشطا، ونجع الهرامسا وإصلاح كشافات الإنارة.
وفي مركز ومدينة المراغة تم تركيب لمبات الإنارة بقرية البطاخ، وشوارع الوقدة الغربية، وصيانة بعض المحولات بالقرية، وصيانة أعمدة الإنارة بطريق نجع عمر موسى بقرية بني هلال، وتركيب لمبات الإنارة للأعمدة بطريق عمر موسى الأبعدية، وطريق بني هلال عمر موسى الشرقي المتفرع من طريق المراغة طهطا السريع .
وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تركيب الكشافات واللمبات بالشوارع والميادين المختلفة بالمدينة وساحل طهطا، وشارع الجيش، والطريق الدائري للمدينة، ومدخل طهطا البحري والقبلي، وميدان الثورة، وميدان المحطة.
وفي مركز ومدينة أخميم تم القيام بحملات إنارة وصيانة لأعمدة الكهرباء وتغيير الكشافات التالفة بالقرب من ميدان الصينية بمدخل أخميم، كما تم إتمام الإنارة بطريق الزرابي، وميدان الوزات، وتغيير لمبات الجزيرة الوسطى، والكشافات التالفة بالطريق الرئيسي أخميم سوهاج، والكوبري الجديد، وتم إنارة مدخل نجع سليمان حمد بناحية الكوبري الجديد، وإصلاح الكابلات المقطوعة بمنطقة رابعة العدوية وعودة التيار للمنطقة، وتم تركيب 120 كشاف ليد، و 100 لمبة ليد خلال أسبوع، وتم متابعة أعمال الإنارة على الطريق الرئيسي بدايةً من كازالوفا حتى بوابة قرية الحواويش.
وشن حي الكوثر حملات تجميل شملت منطقة عمارات التعاونيات والشارع الرئيسي ومنطقة النسيج اليدوى القديمة ومجمع الصناعات الصغيرة والمنطقة الصناعية الأولى والمرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب، كما تم قص وتهذيب الأشجار وزراعة أشجار جديدة بشارع معهد الكمبيوتر، وتم صيانة أعمدة الإنارة وإحلال وتغيير لمبات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة بشارع معهد الخدمة الاجتماعية، و منطقة مساكن منخفضة التكاليف.