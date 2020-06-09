محافظ سوهاج يوجه باستغلال ساعات الحظر في أعمال التجميل 

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، في أعمال التجميل ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، صيانة كشافات الإنارة بالمدينة، بتقسيم محمد يحيي، حيث تم صيانة 30 كشافا، وبشارع النيابة الإدارية، وشارع محمد الأمير وتم صيانة 35 كشاف إنارة.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أعمال إنشاء سور لتجهيز حديقة عامة بالمدينة بالجهود الذاتية .

وفي حي غرب سوهاج تمت أعمال الصيانة الشاملة للاضاءه بفرعيات القيسارية والغياتية وتغير ما لزم من الإضاءة بتركيب كشافات ليد جديدة موفرة للطاقة.

واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أعمال الصيانة لكشافات الإنارة بنجع مباراة بالحما " الجزيرة الوسطانية"، ومتابعة أعمال تركيب الإنترلوك بحارة فهمي حسين، وتطوير تمثال الشهيد عبد المنعم رياض، وتطوير النفق، وحديقة الفردوس، وشارع أحمد عرابي، وتركيب البلدورات، واستكمال تركيب لمبات الإنارة بطريق صعلوك بمشطا، ونجع الهرامسا وإصلاح كشافات الإنارة.

وفي مركز ومدينة المراغة تم تركيب لمبات الإنارة بقرية البطاخ، وشوارع الوقدة الغربية، وصيانة بعض المحولات بالقرية، وصيانة أعمدة الإنارة بطريق نجع عمر موسى بقرية بني هلال، وتركيب لمبات الإنارة للأعمدة بطريق عمر موسى الأبعدية، وطريق بني هلال عمر موسى الشرقي المتفرع من طريق المراغة طهطا السريع .

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تركيب الكشافات واللمبات بالشوارع والميادين المختلفة بالمدينة وساحل طهطا، وشارع الجيش، والطريق الدائري للمدينة، ومدخل طهطا البحري والقبلي، وميدان الثورة، وميدان المحطة.

وفي مركز ومدينة أخميم تم القيام بحملات إنارة وصيانة لأعمدة الكهرباء وتغيير الكشافات التالفة بالقرب من ميدان الصينية بمدخل أخميم، كما تم إتمام الإنارة بطريق الزرابي، وميدان الوزات، وتغيير لمبات الجزيرة الوسطى، والكشافات التالفة بالطريق الرئيسي أخميم سوهاج، والكوبري الجديد، وتم إنارة مدخل نجع سليمان حمد بناحية الكوبري الجديد، وإصلاح الكابلات المقطوعة بمنطقة رابعة العدوية وعودة التيار للمنطقة، وتم تركيب 120 كشاف ليد، و 100 لمبة ليد خلال أسبوع، وتم متابعة أعمال الإنارة على الطريق الرئيسي بدايةً من كازالوفا حتى بوابة قرية الحواويش.

وشن حي الكوثر حملات تجميل شملت منطقة عمارات التعاونيات والشارع الرئيسي ومنطقة النسيج اليدوى القديمة ومجمع الصناعات الصغيرة والمنطقة الصناعية الأولى والمرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب، كما تم قص وتهذيب الأشجار وزراعة أشجار جديدة بشارع معهد الكمبيوتر، وتم صيانة أعمدة الإنارة وإحلال وتغيير لمبات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة بشارع معهد الخدمة الاجتماعية، و منطقة مساكن منخفضة التكاليف.