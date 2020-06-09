هيئة الأوقاف تقدم كشف حساب لإنجازتها خلال 6 سنوات

كشفت وزارة الأوقاف عن حجم المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك خلال الست سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب تقرير للوزارة، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها 16041 وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت 2,007,934,420 جنيهًا، وذلك على النحو التالي :

- 14618 وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي، بتكلفة قدرها 1,737,364,739 جنيهًا، منها 12598 إسكان اجتماعي.

- 1423 وحدة تجارية وخدمية وإدارية، بتكلفة قدرها270,569,681 جنيهًا.

وفي ما يتعلق بالمشروعات الجاري العمل بها، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا 10796 وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 2,749,708,649 جنيهًا.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ 706,189,521 جنيهًا، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت 25,6%، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.

وبالنسبة للعوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة، حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة، تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%.

وكشفت وزارة الأوقاف عن إيرادات الهيئة، فحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2019/2018، حيث حققت 1,460,914,363 جنيهًا، ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم وتحقيق رقم قياسي جديد خلال العام الحالي 2020/2019.