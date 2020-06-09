الدقهلية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم 156 لجنة

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية العامة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب داخل اللجنة 14 طالبًا.

وأكد وكيل الوزارة توفير وسائل تعقيم أمام المدارس، وكواشف حرارية بالتنسيق مع الصحة، مشيرًا إلى الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلاب بنطاق المحافظة، وتجهيز 34 استراحة للمغتربين المراقبين على الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل الوازرة اليوم، بحضور مديري عموم ديوان المديرية، ومديري الإدارات بالديوان، ومديري عموم الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ من 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل.

وقال وكيل تعليم الدقهلية، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 47732 طالبًا وطالبة، منهم 23056 شعبة علمي علوم، و 8178 شعبة علمي رياضة، و16049 شعبة أدبية، و449 دبلومة أمريكية، موزعين على 156 لجنة.

واستعرض مدير مديرية التربية والتعليم، أهم الإجراءات الاحترازية التي أعدتها المديرية استعدادًا للامتحانات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وأشار إلى أن الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيُسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة، وسيُمنع تواجد أولياء أمور الطلاب في المدارس ومحيطها، كما سيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية.

وشدد "عبد الرؤوف" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، وتوفير مطهرات للطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا.

ونبه وكيل الوزارة على توحيد الصفحات لمديرية التربية والتعليم وبالإدارات التعليمية، وتكون لكل إدارة تعليمية صفحة رسمية واحدة تحت إشراف العلاقات العامة، ويُنشر بها كل ما يخص الإدارة التعليمية، وكذلك سرعة تشكيل اللجان اللازمة في الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة وتنفيذ جميع القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.