يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع وفيات الجزائر إلى 673

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.562.481، فيما وصل إجمالي الوفيات 386.784، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.161.265 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

ارتفاع إجمالي الإصابات بالبوباء في الجزائر إلى 9733

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بكورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733.

وأوضح رئيس لجنة متابعة الوباء، جمال فورار، أنه تم تسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218 مع تواجد 32 مصابا تحت العناية المركزة.

وأضاف فورار، أن "ولاية سطيف شرقي البلاد سجلت أكبر عدد للإصابات بواقع 11 حالة فيما جاءت ولايتي البليدة ووهران في المركز الثاني بواقع 9 حالات تليهما الجزائر العاصمة بتسجيلها 8 إصابات جديدة".

وقال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إن الخروج من الحجر الصحي المفروض بسبب أزمة الوباء الذي يجتاح العالم سيكون تدريجيا ومرنا.

من جانبها، نفت وزارة التجارة الجزائرية، أمس الأربعاء، ما نشر ببعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية المغلقة بسبب أزمة كورونا المستجد، موضحة أن قرار اعادة فتح الانشطة التجارية هو من صلاحيات رئاسة الحكومة فقط.

وانطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات ملتقى دولي افتراضي ينظمه مركز بحثي جزائري حول كورنا المستجد وتأثيراته الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع.

وشارك في الملتقى الذي ينعقد عن بعد عبر تقنية الفيديو على مدى يومين باحثون في تخصصات مختلفة من الجزائر والسعودية والإمارات وتونس والمغرب ومصر والأردن والعراق ولبنان وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا وذلك بتنظيم من مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ومقره مدينة وهران شمال غربي الجزائر.

ارتفاع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 7922

واعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 56 اصابة جديدة مؤكدة بكورنا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين ارتفع الى 7922، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوازرة الصحة معاذ لمرابط في الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات انتشار الوباء، انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الاخيرة ليستقر اجمالي الوفيات جراء الوباء عند 206 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض 6866 شخصا ما يرفع نسبة التعافي منه إلى 86.7% متجاوزا المعدل العالمي للشفاء من الوباء.

وأضاف لمرابط- حول الحالات النشطة التي لا تزال قيد العلاج - ان عددها في انحسار مضطرد حيث بلغت حتى اليوم 850 حالة، مشيرا الى تحسن الحالة الوبائية المرتبطة بتفشي الوباء

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بكورونا المستجد وتسجيل إصابة أخرى بالوباء في الساعات الـ24 الاخيرة ليرتفع اجمالي المصابين الى 1087.

وذكرت الوزارة في بيان انه تم إجراء 287 تحليلا مخبريا اسفرت عن تسجيل ثلاثة تحاليل إيجابية اثنين منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وحالة إصابة جديدة لاحد الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

واضافت الصحة التونسية، ان العدد الإجمالي للمصابين بالوباء ارتفع الى 1087 بينهم 965 حالة شفاء و49 حالة وفاة و73 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وأعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، تخفيف قيود الحجر الصحي او ما اطلقت عليه المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه لمواجهة كورونا المستجد والتي تشمل السماح بالتنقل بين المحافظات واستئناف الأنشطة الرياضية.

وقالت الحكومة التونسية، إن شروط الدخول الى البلاد بعد فتح الحدود في 27 يونيو ستعرف في منتصف الشهر، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون "تدريجيا" ومعربة عن أملها في استقبال سياح أجانب بفضل الوضع الصحي الجيد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكرت السلطات التونسية، الاثنين الماضي، إعادة فتح حدود البلاد اعتبارا من 27 يونيو بعد إغلاقها في منتصف مارس بهدف إبطاء انتشار كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي خلال مؤتمر صحفي ان "استراتيجية الحجر الصحي الموجه للوقاية من جائحة (كورونا) ترتكز على معايير موضوعية ودقيقة تمثلت في أولوية الصحة والتدرج في تخفيف القيود والتأقلم مع تطور الوضع الوبائي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واكدت الجريبي، انه سيسمح انطلاقا من اليوم الخميس بالتنقل بين المحافظات على ان تعمل وسائل النقل داخل المحافظات او بينها بـ50% فقط من طاقة استيعابها، مشيرة الى مواصلة زيادة نسب استئناف أنشطة القطاع العام والصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100%.

من جانبه، قال وزير النقل التونسي أنور معروف، ان حكومته قامت خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس و30 مايو الماضيين بإجلاء قرابة 25 ألف تونسي "18 ألف عبر الجو و7 ألاف عبر الحدود البرية من الجزائر وليبيا".

وكان معروف، قال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "سنستأنف الرحلات تدريجيا" بحسب فتح الحدود في دول أخرى و"الالتزامات الصحية".

بدوره، أوضح وزير السياحة محمد التومي، أن القادمين من الخارج سيخضعون لحجر صحي إجباري طيلة أسبوع ثم سيخضعون إلى تحليل مجاني من قبل وزارة الصحة. (النهاية)

وفي موريتانيا، اعلنت السلطات الصحية، أمس الاربعاء تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا المستجد، فيما تم الكشف عن 77 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

ارتفاع إجمالي الاصابات في مورتانيا إلى 745 حالة

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن المنسق الوطني للتصدي لكورونا، مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة ولد الزحاف قوله في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، ان اجمالي الوفيات جراء المرض ارتفع الى 34 حالة.

واشار الزحاف، الى ارتفاع اجمالي الاصابات جراء المرض الى 745 حالة مقابل تسجيل تعافي 57 شخصا في حين بلغت الحالات النشطة 654 حالة.

من جانبه، توقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبدالعزيز ولد الداهي، أن تشهد موازنة بلاده عجزا بنسبة 5 % بسبب تداعيات كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".