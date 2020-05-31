يوميات كورونا في المغرب العربي.. الجزائر تقترب من 10 آلاف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.111.651، فيما وصل إجمالي الوفيات 369.391 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.712.194 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء،جمال فورار، أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين إلى 9267 حالة إصابة، و646 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 133 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 5549.

ووصلت إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين الدولي مساء أمس، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل مسافرين جزائريين كانوا عالقين في فرنسا بعد توقف حركة النقل الجوي في معظم المطارات عبر العالم منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة وافدة بكورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت الصحة التونسية، في بيانها اليومي لمتابعة انتشار الوباء، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1076 حالة إصابة جديدة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 48 حالة وفاة.

ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 204 حالات

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7780 حالة.

وقالت الوزارة المغربية، في بيان، إنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالات ، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 192218 حالة من بداية انتشار الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 483 حالة

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس السبت، إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء ووفاة واحدة، بينما سجلت 60 حالة جديدة من كورونا المستجد.

وبهذه النتيجة يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 483 حالة، منها 26 حالة شفاء، و21 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأوضح مدير الصحة، في إحاطته اليومية لمستجدات الوباء، أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 950 فحصا من بينها 5 فحوص لمصابين سابقين تبين تعافيهم من المرض.

وفي ليبيا، أصدر مدير مديرية أمن الزاوية عميد علي اللافي تعليماته تعليماته للمكاتب والأقسام والمراكز والنقاط والوحدة والفرقة الثالثة بالعمل على تطبيق حظر التجول طيلة الأربع والعشرين ساعة، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وطبق حظر التجول الذي يتخذ كإجراء احترازي خشية تفشي كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من الساعة السادسة مساء أمس السبت، واستثنى من ذلك محلات المواد الغذائية والمخابز مع اتخاذ إجراءات القانونية ضد المخالفين إلى حين صدور تعليمات أخرى.