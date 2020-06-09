عاجل.. الدولار يستقر في جميع البنوك خلال التعاملات اليومية

استقرت أسعار الدولار، مقابل الجنيه في كافة البنوك في بداية التعاملات اليومية.

عقب خسارة أمس، بقيمة قرشين بنكين حكومين هما مصر والأهلى المصرى ليباع بـ 16.23 جنيه مقابل 16.13 جنيه للشراء.

ويشار إلى أن هناك ترقب ولحائزي الجنيه االمصري الذي تلقى ضربات قاسية خلال الأسبوعيين الماضيين ليخسر خلال أكثر من 15 يوما 47 قرشا.

كما حافظ على استقراره في البنوك الأعلى سعرا منها بنوك "العربى الأفريقى الدولي - المشرق - المصري لتنمية الصادرات العقاري المصري العربي -التجاري الدولي - التعمير والإسكان -أبوظبى الأول - hsbc - المصرف العربي الدولي - الأهلي الكويتي بيريوس - قناة السويس الوطني الإسلامي مصر إيران للتنمية - لبيع الدولار بـ 16.27 جنيه فيما سجل 16.17 جنيه للشراء.