أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 10-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 10 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 18 إلى 25 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3.5 إلى 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 35 جنيهًا.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.