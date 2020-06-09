تعاف 60 حالة من كورونا بمستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم، عن شفاء وخروج 60 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 399 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة.