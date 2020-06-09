أستاذ تحاليل تنصح بـ"الغرغرة" للقضاء على كورونا في الحلق

قالت الدكتورة ملكة فؤاد، أستاذ التحاليل الطبية بقصر العيني، إن التحاليل الخاصة بفيروس كورونا لا يجب إجراؤها إلا بعد شعور المريض بوجود أعراض غير معتاد عليها: "ممكن نبدأ بتحليل بصورة الدم، ونشوف معامل الالتهاب وسرعة الترسيب علشان متبقاش العملية تكلفة كتيرة من غير داعي".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من المنزل، والذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن التوتر العصبي هو أخطر شيء قد يصيب المواطن خلال الوقت الراهن، وذلك لانتشار الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا "الفيروس ده الوقاية منه هي الأساس"، موضحة أنه ومن الممكن قتل الفيروس في منطقة الحلق قبل دخوله للرئتين: "الفيروس ده حساس أوي للصابون والكحول والمياه والملح والليمون، وفيه مطهرات كتير موجودة ونقدر نستعملها بكميات صغيرة، واللي يرجع بعد ما قابل الناس يغسل إيده ووشه ويتغرغر بنص كباية شاي وكمان بالليل، ودي حجات مفيدة في قتل الميكروب".

وأكدت أن لا يجوز إجراء مسحة خاصة بفيروس كورونا بدون التأكد من وجود سرعة في الترسيب، والذي يظهر في تحليل الدم الكامل أو وجود اشتباه بالتهابات، حيث إن إجراء الكثير من تلك التحاليل بالعينات الخاصة بكورونا قد يعرض الجسم للكثير من الكيماويات، مشيرة إلى أن العدوى الأكثر خطورة هي الرذاذ المتناثر والعدوى المباشرة، والذي يسقط على الأيدي أو الأسطح ويكون ناقلا للعدوى في حال لمس اليد له: "الصابون بيأثر على الجدار الخاص بالفيروس وبيقتله".