المالية: أزمة فيروس كورونا ستخلق فرص عمل جديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة فيروس كورونا رغم تداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ولكن ستخلق فرص عمل جديدة لكل من تأثر بتلك الجائحة وخسر وظيفته.

وطالب "معيط" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للقدرة على التعايش مع الفيروس والفتح التدريجي للمحال والأنشطة المختلفة التي أصابها الركود.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت قاسية جدا على الكل سواء الدولة ومؤسساتها والمواطنين أنفسهم، وهذا لقدرة الدولة على توفير كل الاحتياجات وموازنة الاقتصاد خلال الـ 3 أشهر الماضية.