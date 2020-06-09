طبيب نفسي: الإفراط في الألعاب الالكترونية يؤدي إلى ظهور أعراض إدمانية

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن الإفراط في لعب الألعاب الالكترونية لفترات طويلة يويما يؤثر سلبيا على الصحة النفسية للأطفال ويؤثر عليهم اجتماعيا وشخصيا.

وأضاف "القط"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من المنزل، والذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن دراسات الحديثة أثبتت وجود أكثر من 40% من الطلاب الجامعيين وصولا إلى درجات مختلفة من الإدمان للألعاب الالكترونية، موضحا أن ثبت علميا بأن إدمان الألعاب الالكترونية لها ذات الأعراض المتعلقة بإدمان المواد المخدرة خلال وجود رغبة مستمرة لاستكمال اللعبة ما يؤثر على دوائر المخ؛ وهي ذات الدوائر المتعلقة بمدمن المخدرات، بخلاف وجود مشكلات جسدية ونفسية خطرة.

وأكد على أن منظمة الصحة العالمية وضعت 4 طرق من خلالها يعلم الأهالي بمدى إدمان أبنائهم على تلك الألعاب ومنها لعبة "بابجي"، وذلك عن طريق رصد انشغالهم المفرط باللعبة، ومحاولتهم بالتوقف عنها دون قدرة على إنهاء ذلك العناء، وترك الحياة الخاصة له من أصدقاء وعائلة ودراسة، مشيرا إلى أن هناك عددا من البدائل عن مثل تلك الألعاب مثل مشاهدة الأفلام أو المسلسلات مع العائلة، بخلاف الكثير من الألعاب الأخرى المتعارف عليها من الدومينو والشطرنج.