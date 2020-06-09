في خطاب للنهار.. الأعلى للإعلام يعيد 3 مذيعات للعمل بعد توفيق أوضاعهن

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا، اليوم، لقناة "النهار"، قال فيه إنه لا مانع لدى المجلس بمزاولة 3 مذيعات من الخمسة الموقوفات، لنشاطهن الإعلامي بالقناة، وذلك بعد توفيق أوضاعهن والحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين.

وأعلنت نقابة الإعلاميين، أمس، أن لجنتي التصاريح والقيد عقدت اجتماعا لها الإثنين بمقر النقابة، وقررت الموافقة على منح عضويات جديدة وتصاريح لمزاولة المهنة لمن استوفى الشروط.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في بيان له أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة للعديد ممن استوفوا الشروط منهم ثلاثة مذيعات بقناة النهار من الخمسة الذين أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا في حقهم بمنعهم من الظهور لمدة عام أو لحين توفيق أوضاعهم بنقابة الإعلاميين وهن "دعاء فاروق، وعلا شوشه، وريم البارودي"، وقد قدمت كلا من هالة فهمي وبوسي الطيار أوراقهما ولكن غير مستوفاة، كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأكد نقيب الإعلاميين أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلام، وأهاب نقيب الإعلاميين بجميع ممارسي النشاط الإعلامي سرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنيين أوضاعهم وفقا للقانون.