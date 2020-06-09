محافظ سوهاج يتفقد إجراءات استقبال مرضى كورونا بمستشفى الصدر بشندويل

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشفى الصدر بجزيرة شندويل مركز سوهاج ضمن خطة المحافظة للمرور على مستشفيات العزل؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا .

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية لتطوير وإعادة تأهيل المستشفى، والتي تشمل إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الاقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، إضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الاعتيادية.

ووجه "الفقي" بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال في اقرب وقت ممكن، موكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن السعة الاستيعابية للمستشفى ستكون بعدد 70 سرير إقامة، مقسمة على الطوابق الأول والثاني والثالث والرابع علوي، و14 سرير عناية مركزة مقسمة على الطابقين الثاني والثالث علوي.

وأشار إلى تجهيز طابق إداري يشمل ثلاث غرف للإداريين، وقاعة اجتماعات، وتخصيص طابق لمخازن الأدوية والمستلزمات، وعمل مغسلة، وسكن تمريض بالدور الخامس .

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدور الأول والثاني علوي من حيث أعمال الطلاء والدهانات، والصرف الصحي، والأرضيات، وتركيب شبكة الغازات، لافتًا إلى أن تجهيزات الطابقين الثالث والرابع على وشك الانتهاء، ويتبقى اللمسات النهائية بالنسبة لتركيب شبكة الغازات والطلاء والدهانات، وعمل أرضية "بورسلين" داخل غرف الإقامة بدلًا من البلاط العادي.