شمال سيناء جاهزة لامتحانات الثانوية العامة: تطهير وتعقيم وتأمين اللجان

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توفير كافة الإجراءات الأمنية والوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء امتحانات الثانوية العامة، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن صالح الطلاب، وانتظام سير الامتحانات.

وأعلن المحافظ، أثناء رئاسته لاجتماع خاص بمناقشة الاستعدادات والتجهيز للامتحانات، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، وعبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمزة رضوان مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من وكلاء الوزارات، ومسؤولي قطاع تأمين شمال سيناء، أنه سيجري تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، وتعقيم الطلاب وتطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وشدد "شوشة" على الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب في اللجان، موجها الحاضرين بالتأكد من الخدمات والمرافق في كافة اللجان والاستراحات، وتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية، ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة، وتوفير احتياطات إضافية منها، وتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظي اللجان من الخبز والسلع الضرورية، ووقود سيارات الامتحانات.

سيارات لنقل طلاب رفح والشيخ زويد المقيمين في العريش ذهابا وإيابا

كما أصدر المحافظ، توجيهاته بتوفير سيارات لنقل رؤساء اللجان والملاحظين، وسيارات أخرى لنقل الطلاب من أبناء رفح والشيخ زويد المقيمين في العريش والمراكز الأخرى، وتيسير نقلهم إلى اللجان والعودة.

وأشار الدكتور عبدالفضيل شوشة، إلى أنه يجب على الطلاب الالتزام بكافة الإجراءات وعدم أخذ أي ممنوعات معهم داخل اللجان من أجهزة اتصالات أو كتب ومذكرات وغيرها، مطالبا أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على أداء الامتحانات وعدم التجمع أمام اللجان لإتاحة الفرصة لأداء الامتحانات في هدوء تام.

2944 طالبا يؤدون الامتحانات في 14 لجنة

وأكد عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها: 6 لجان في العريش، و5 لجان في بئر العبد، و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان، وتوفير 15 استراحة لرؤساء وملاحظي اللجان بالقرب من لجان الامتحانات بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد، منها لجنة للسيدات في العريش.

وأعلن وكيل الوزارة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في إدارت العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.