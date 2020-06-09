محافظ الإسكندرية يتفقد تجربة جديدة في ترام المدينة لضمان سلامة المواطنين

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، تجربة جديدة بترام المدينة بمحطة الرمل قامت بتنفيذها الهيئة العامة لنقل الركاب لضمان سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال التفقد؛ أكد المحافظ أن الإسكندرية دائما رائدة في الأفكار. ووجه المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بدراسة التجربة خلال عملية التطبيق بكل جانبها؛ من حيث التكلفة وعدم تأثيرها علي فترة التقاطر خاصة خلال فترة الذروة، والتأكد من فاعلية تعميمها علي باقي الترامات.

على الصعيد ذاته؛ تابع الشريف مدي إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات بعربات الترام ووسائل النقل العام، مؤكدا على المواطنين راكبي وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة إلتزامهم بإرتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم.

كما تفقد المحافظ ميدان ترام محطة الرمل مشددا علي المسئولين بإزالة أي تعديات وإلزام بائعى الكتب والصحف بعدم الخروج عن حيز الأماكن المحددة لهم وممارسة عملهم بشكل لا يعيق حركة المرور ولا يسيئ للمظهر الجمالى للميدان.