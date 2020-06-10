بالأسماء.. 30 فائزا في مسابقة وزارة الشباب والرياضة "ومنهم تعلمنا"

أعلن الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، نتيجة مسابقة "ومنهم تعلمنا" والتى أذيعت على إذاعة شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكانت جوائزها 500 جنيه يومياً لكل فائز بإجمالي 15 ألف جنيه طوال الشهر المبارك.

وجاءت نتائج الفائزين على النحو التالى:

1 – رفيق عبدالعظيم سرور

2 – الشاعر محمد ياسين

3 – أحمد ربيع

4 – مريم محمد عبد الفتاح

5 – طه أحمد

6 – تغريد بيومى

7 – جمال آدم

8 – هيثم سرحان

9 – عمر سعيد

10 – أبو خالد محمد

11 - ميرفت نبيل

12 – حسام الدين كمال

13 - حمادة محمد على

14 – راندا مصطفى

15 – أيمن عاطف احمد

16 – أسماء موسى

17 – على يوسف

18 – هيثم سعيد صالح

19 - محمود حمدان

20 – ضحى شعرواي

21 – معاذ مصطفى

22 – مروان عماد

23 – حسين عبد المحسن

24 – نادية محمد

25 – محمد أحمد الرفاعى

26 – خالد شوشة

27 – محمود عبد النعيم

28 – مروة عبد القادر

29 – مروة سلامة

30 – محمد حبيب

من جانبه أكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، أن المسابقة نظمها الاتحاد بالمشاركة مع الاتحاد الرياضي للشركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحويل الأنشطة الرياضية والشبابية الى إلكترونية، في ظل الظروف الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19 المستجد .

وأضاف محمود في تصريحات لـ"الوطن"، أن أهم أهداف المسابقة تعريف الشباب بالنماذج المصرية الوطنية والمشرفة التي ساهمت في تطوير حياة المجتمع المصري في كل المجالات والفنون، ومن أبرز الشخصيات التي تناولتها المسابقة الفنانان فؤاد المهندس وكرم مطاوع واللواء عبدالكريم درويش رئيس اللجنة الاولمبية الأسبق، والدكتور كمال درويش وصالح سليم رئيسي الناديين الزمالك والأهلي والمهندس حسن صقر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق، لافتا إلى أن المسابقة أذيعت طوال أيام شهر رمضان المبارك وكانت فرصة كبيرة لتحقيق التواصل بين أجيال الشباب الحالية والأجيال السابقة التي تعتبر بمثابة القدوة، وطاقة دفع لرفع معنويات الأجيال الحالية من الشباب نحو تكرار مثل هذه النماذج المشرفة من أبناء مصر.