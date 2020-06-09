شهادات معتمدة.. مواعيد تدريبات "طور وغير" من الشباب والرياضة أون لاين

تقدم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، من خلال مشروع "طور وغير"، لأول مرة، بث مباشر لمجموعة من التدريبات التعريفية في مجالات مختلفة، وأساسية لأي وظيفة، لتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الوزارة منذ اللحظات الأولى، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

مجالات التدريبات المتاحة

يقدم مجموعة متميزة من المدربين المعتمدين من مايكروسوفت، التدريبات من خلال بث مباشر، والمجالات هي:

ـ تخطيط المسار الوظيفي

ـ تصميم مواقع

ـ الذكاء الاصطناعي

ـ Java script

ـ السيرة الذاتية

ـ Personal branding التسويق الشخصي

ـ التسويق الإلكتروني

وتكون جميع المحاضرات أون لاين وبشكل مباشر مع المحاضر، لمدة خمسة أيام متتالية، مع توفير مواقيت صباحا ومساء لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد، وذلك بحتى يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، والمواعيد هي:

يوم الثلاثاء 9 يونيو

التسويق الكتروني

- الفترة الصباحية من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/b9qgqz.

- الفترة المسائية من الساعة 6 إلى 7:30 عصرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/7brgqz.

تصميم مواقع

- الفترة الصباحية من الساعة 2 إلى 3:30 عصرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/b9qgqz.

- الفترة المسائية من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً عبر الرابط: http://tiny.cc/7brgqz.

الأربعاء 10 يونيو

Java script

- الفترة الصباحية من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/ejrgqz.

- الفترة المسائية من الساعة إلى 7:30 مساءً عبر الرابط: http://tiny.cc/4krgqz.

التسويق الشخصي Personal branding

- الفترة الصباحية من الساعة 2 إلى 3:30 ظهرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/ejrgqz.

- الفترة المسائية من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً عبر الرابط: http://tiny.cc/4krgqz.

الخميس 11 يونيو

العمل الحر

- الفترة الصباحية من الساعة 12 إلى 1:30 ظهرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/pyrgqz.

- الفترة المسائية من الساعة 6 إلى 7:30 مساءً عبر الرابط: http://tiny.cc/90rgqz.

الذكاء الاصطناعي

- الفترة الصباحية من الساعة 2 إلى 3:30 ظهرًا عبر الرابط: http://tiny.cc/pyrgqz.

- الفترة المسائية من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً عبر الرابط: http://tiny.cc/90rgqz.

وأوضحت الوزارة أن جميع الكورسات المقدمة، مجانية، ويحصل المتدرب على شهادة إلكترونية معتمدة من مايكروسوفت بعد الحصول على جميع التدريبات.