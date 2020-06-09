إجراءات احترازية في أول لقاء لرئيس مدينة القصير منذ توليه المسؤلية

التقى العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ توليه المسؤلية منذ أيام بمديرى الإدارات الداخلية بقاعة الوحدة المحلية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

خلال اللقاء أكد نصر على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، مشددا على عدم دخول اى مواطن ديوان الوحدة، دون ارتداءه الكمامة، موجها مسئولى الإدارات المعنية، متابعة كافة القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بداخل كل منشآة.

استمع رئيس مدينة القصير، إلى عرض مديرى الإدارات بالوحدة لمهام عملهم، والمعوقات التى تعوق كل ادارة، موجها تلاشى كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لها.

قال نصر، أن تلك المرحلة تتطلب التكاتف لاجتياز الازمة، وأن العمل بالمدينة، يحتاج إلى مجهودات مكثفة لظهورها بالمظهر الحضارى والتغلب على المشكلات.

وشدد نصر على تكثيف العمل الميدانى والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدى بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

يذكر أن العميد عادل نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير، ضمن حركة التنقلات الأخيرة منذ أيام التى اصدرتها وزارة التنمية المحلية خلفا للعميد سعد البدري.