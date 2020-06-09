وفد أزهري يهنئ الأنبا إيلاريون بذكرى تنصيبه أسقفا لأقباط البحر الأحمر

ترأس الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مساء اليوم، وفد لتقديم التهنئة الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، بمناسبة ذكرى تنصيبه أسقفا للبحر الأحمر، يرافقه فضيلة الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ، ورمضان حسن حسين العلاقات العامة، حسن عبدالباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية.

قدم وفد الأزهر، التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة تنصيبه أسقفا للبحر الأحمر، متمنيين له التوفيق والنجاح، فى تحمل أعباء مسؤولياته الرفيعة، كراع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس ، قد تمم صلوات وسامة الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة وذلك في شهر يونيو من العام الماضي.

يذكر أن الأنبا إيلاريون الأسقف الجديد للبحر الأحمر خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراة في الكيمياء ودخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب في 2001، وصار كاهنا قسا وقمصا في الدير، وكان مساعدا لوكيل الدير وقد قدم الدير وذكاه، وله من العمر 53 عاما، ويخلف في إيبارشية البحر الأحمر الأنبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.