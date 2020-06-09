البحر الأحمر تحتفل بالذكرى الأولى لتنصيب الأنبا إيلاريون اسقفا

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثانوية الأولى لتنصيب نيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة تنصيبه أسقف للبحر الأحمر في التاسع من شهر يونيو لعام 2019.

وتوافد الكثير من شعب و قيادات البحر الأحمر ورجال الدين المسيحي والإسلامي ووفد من الأزهر وأوقاف البحر الأحمر على إيبارشية البحر الأحمر لتقديم التهنئة للأنبا ايلاريون وسط استقبال وحفاوة من ممثلي إلايبارشية.

وقدمت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر التهنئة إلى الأنبا إيلاريون بمناسبة تنصيبه أسقف للبحر الأحمر وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وفي تصريح للأنبا إيلاريون لـ"الوطن"، قال "أشعر كأني واحد من أبناء البحر الأحمر وشعرت بالسعادة للاندماج معهم سريعاً وأتقدم لهم بالشكر على تقديم التهنئة وحفاوة الاستقبال لي في الشارع وأثناء مقابلتهم بجميع المناسبات على مرور عام مضى وأقول لهم اصبروا على المحنة التي تمر بها البلاد وتقربوا إلى الله بالصلاة".

وقال الأب مينا عزيز، ممثل كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة ومدير العلاقات العامة بإيبارشية البحر الأحمر شعرت بفرحة عندما توافد المسيحيين والمسلمين لتقديم التهنئة من لنيافة الأنبا، موضحا أن نيافة الأنبا امتلك حب مواطنين البحر الأحمر مسلمين ومسيحيين لحرصه على عمل علاقات مع جميع أطياف المجتمع، لافتا إلى أنه تمكن من الوصول لقلوب جميع المصريين بالبحر الأحمر لافتا إلى مشاركته المجتمعية تضامناً مع شعب البحر الأحمر.