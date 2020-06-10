حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، مما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا قراراتك وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إصلاح علاقتك بالأصحاب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.