تعرف على قيمة ما تتحمله الدولة بفاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قيمه فاتورة الاستهلاك المنزلي، وقيمة ما تتحملة الدولة وما يتحملة المواطن للعام المالي 2020-2021.

- استهلاك 50 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 40.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 100 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 76.3 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 200 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 106.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 250 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 114.3 جنية لكل شهر.

- استهلاك 350 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 139.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 450 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 139 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 550 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 142.3 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 650 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 145.7 جنيه لكل شهر.