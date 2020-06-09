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محمود مسلم

تعرف على قيمة ما تتحمله الدولة بفاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء

كتب:

سلامة عامر
07:54 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
قيمة ماتتحمله الحكومة لاستهلاك الفاتورة الشهري

قيمة ماتتحمله الحكومة لاستهلاك الفاتورة الشهري

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قيمه فاتورة الاستهلاك المنزلي، وقيمة ما تتحملة الدولة وما يتحملة المواطن للعام المالي 2020-2021.

- استهلاك 50 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 40.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 100 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 76.3 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 200 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 106.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 250 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 114.3 جنية لكل شهر.

- استهلاك 350 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 139.7 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 450 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 139 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 550 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 142.3 جنيه لكل شهر.

- استهلاك 650 كيلو وات في الساعة، تتحمل الدولة 145.7 جنيه لكل شهر.