تنفيذ 10 قرارات إزالة لمباني بزمام هندسة نيل الأقصر

نفذت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم، 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، و5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادي بمعدات الإدارة، وذلك بعد تكليفات تكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجاري.

ونجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالي مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ 8 قرارات إزالة من بينها 4 قرارات مباني بزمام هندسة نيل الأقصر، و4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادي.