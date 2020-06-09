مطار الأقصر يستقبل 150 مصريًا قادمين من الكويت

استقبل مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الاثنين، أول رحلة دولية قادمة من الكويت، على متنها 150 مصريًا عائدًا وسط إجراءات احترازية مشددة، وكان في استقبالهم اللواء حسين سالم مدير المطار، ومسؤولي العمليات والأمن.

وخضع القادمون لعملية تعقيم مكثفة بدأت بتعقيم الشنط وكافة المتعلقات، تبعها الكشف عليهم من قبل أطباء الحجر الصحي في المطار، حيث اصطف العائدون في مجموعات، كل مجموعة ضمت 20 شخصًا تم الكشف على كل مجموعة على حدا، لمنع حدوث تزاحم أثناء عملية الفحص، ولم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بكورونا.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي أعلن أمس، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية استعدادًا لعودة الرحلات، شملت وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، إضافة إلى وضع علامات للوقوف والحركة ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلًا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميًا، في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.