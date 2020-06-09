بشروط.. "صحة الأقصر" تناشد المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما

وجهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، نداءًا للمتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة خلال الفترة الماضية، بضرورة التوجه لمقر بنك الدم الإقليمي، للتبرع بالدم للمساهمة فى توفير البلازما لمستشفيات العزل وعلاج المصابين بالفيروس.

وأعلنت المديرية عن شروط التبرع ببلازما الدم، والتي تشمل، أن يأتي المتبرع لتقديم التبرع ببلازما الدم بعد 14 لـ28 يومًا من آخر عينة سلبية، وأن يكون قد تلقى العلاج داخل مستشفيات العزل وليس بالحجر المنزلي.

وتشمل الشروط ضرورة إثبات الإصابة "نتيجة المسحة إيجابية"، وإثبات التعافي "نتيجة مسحتين سلبيتين"، ومرور 14 يومًا على تاريخ آخر مسحة سلبية، وعدم ظهور أعراض أخرى للفيروس بعد التعافي.

ويضاف لتلك الشروط شروط التبرع بالدم الأساسية، وتشمل أن يكون السن من 18 حتى 60 سنة، والوزن أكثر من 50 كيلو جرامًا، إضافة إلى الخلو من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، عدم إجراء جراحات كبرى من قبل.

وناشدت المديرية المتعافين من كورونا بضرورة المبادرة بالتبرع ببلازما الدم الخاصة بهم، من خلال بنك الدم الإقليمى عبر التواصل على الرقمين (01008567183 – 01004579996).