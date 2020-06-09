وكيل "تموين الأقصر" يكشف عن جهود "حماية المستهلك" بالمحافظة

أعلن الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن جهاز حماية المستهلك ألزم إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس 13 كيلو أوتوماتيك بأخرى، واستبدال شاشة 32 بوصة بأخرى، وإلزام إحدى الشركات باعتماد الضمان لجهاز هاتف محمول.

وأوضح صلاح أن تم إلزام إحدى الشركات باستبدال غسالة ملابس بأخرى جديدة من نفس النوع والماركة والوزن، وذلك بناءاً علي شكوي المواطن (ع.م.ح) بأنه قام بشراء غسالة 13 كيلو أوتوماتيك، وعند التركيب والتشغيل والإستخدام حدث بها عطل فني، وعليه تم إلزام الشركة بالإستبدال، كما تم إلزام إحدي الشركات بإستبدال شاشه 32 بوصة، حيث كان المواطن تقدم بشكوي يتضرر فيها بأنه قام بشراء شاشه 32 بوصة، وعند التشغيل حدث بها عطل فني وعليه تم إلزام الشركة بالإستبدال بآخري جديدة من نفس النوع والماركة والمقاس، كما تم إلزام احدي الشركات بإعتماد فترة الضمان وصيانة جهاز محمول بدون تكلفة، حيث كانت المواطنة (أ.م.ا) قد تقدمت بشكوي تتضرر فيها بأنها قامت بشراء جهاز محمول، وحدث به عطل فني إلا أن الشركة ترفض صيانة الجهاز بدون تكلفة، وقدرت الشركه تكلفة الصيانه بمبلغ 3700 جنيه مصري، وعليه تم إلزام الشركة بإعتماد الضمان وصيانة جهاز المحمول بدون تكلفة.

وفي مجال خدمات ما بعد البيع تم صيانة 3 غسالة ملابس مختلفة الماركة والوزن، وعدد (1) ديب فريزر، و6 درج وعدد (4) ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة، كما واصلت جهودها المكثفة لمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة، لمعرفة مدى التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الأصلية عند إتمام أعمال الصيانة.