الأسبوع المقبل.. الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالطارف الجديد غرب الأقصر

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم، أعمال الصرف الصحي بقرية الطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعى"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وقال عبد الجابر إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريباً على الطريق الزراعى، وذلك طبقاً لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.