الأسبوع المقبل.. الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالطارف الجديد غرب الأقصر

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم، أعمال الصرف الصحي بقرية الطارف الجديدة "طريق الأقصر – قنا الزراعى"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.
وقال عبد الجابر إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال من توصيل خطوط الصرف الصحى وغرف الطرد، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال الأسبوع المقبل، وتبدأ عقب ذلك أعمال رصف القطاع محل الأعمال بمسافة 4 كم تقريباً على الطريق الزراعى، وذلك طبقاً لخطة هيئة الطرق التى قامت بطرح العملية قبل عيد الفطر المبارك.