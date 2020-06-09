"زراعة عين شمس": القيادة السياسية أحسنت استغلال الأرض والمياه

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية في مصر وهو ما تنبهت له القيادة السياسية باكرا.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشكلة الزراعة تتمثل في محدودية الأرض والمياه، موضحا أن القيادة السياسية عملت على الاستغلال الأمثل للأرض والمياه من خلال الاعتماد على الأساليب التكنولوجية في الزراعة لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية في الأماكن الصحراوية.

وأكد جلال أن مصر لم تعانِ من أزمات في سوق الخضار منذ عام ونصف العام، حيث إن الخضراوات متوفرة وبأسعار ملائمة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدخلت لوقف التعديات على الأرض الزراعية الذي كان يحدث في الدلتا.

ولفت جلال إلى أن الصوب الزراعية أنقذت مصر من أزمات في الخضراوات، مستكملا أن الصوب الزراعية حققت أهدافها في توفير السلع الغذائية من الخضراوات وتثبيت الأسعار.