الزراعة: تحصين أكثر من 993 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 993 ألف و569 رأس ماشية، بينها "583 ألف و440 رأس أبقار، 318 ألف و671 رأس جاموس، 71 ألف و713 رأس أغنام، 19 ألف و745 رأس ماعز" حتى الآن.

وناشد وزير الزراعة، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية، ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية، من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة، خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي، مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.