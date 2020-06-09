إجراء القرعة العلنية للمستحقين لـ 28 وحدة بالعلمين

أجرى مدينة العلمين اليوم، الثلاثاء القرعة العلنية على المستحقين لعدد 28 وحدة سكنية بحضور جميع المستحقين فى إطار من الشفافية مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى.

كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اعتمد نتيجة تظلمات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بمركز ومدينة العلمين بعدد 28 مستحقا للوحدات السكنية الشهر الماضى بعد إنتظار ثلاث سنوات.

وقال صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان محافظة مطروح إن المتظلمين تقدموا بتظلماتهم منذ عام 2017 وتم إجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية بمجلس مدينة العلمين للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات فى اطار إجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات، حيث تقدم 30 مواطن بتظلماتهم تم فحصهم جميعا، وتبين استحقاق 28 فقط لتلك الوحدات مع استبعاد شخصين لعدم استحقاقهم لسفرهم خارج المحافظة.